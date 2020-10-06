大陸體育總局近來堅持體測的競賽方案飽受批評，游泳名將跑步太慢被刷掉，射擊老手跳躍力不足遭淘汰，甚至連下象棋的棋手也要比體能。大陸體育總局認為：「強化體能訓練才能奠定堅實基礎，鍛造頑強拚搏的優良作風。」

陸媒《新浪體育》拿到象甲聯賽的體測表，男女棋手44歲以下必須測驗1000公尺跑步(女子800公尺)、立定跳遠、坐姿體前彎。即使是45歲以上的壯年組與老年組，也要接受3000公尺競走測驗，令一些年長的象棋大師們吃不消。網友曾諷刺「難道電競也要比體能」，現在看來也不是開玩笑而已。

另一派看法認為這個出發點是好的，職業運動員入行之前也有基本體測，問題在於項目的制定是否合理。象棋選手立定跳遠的原因何在，腿腳不方便的就不適合下棋嗎？射擊選手是在靜止時射擊的，不需要跳起來開槍，為何要比跳高？

有些短跑好手也在中距離體測項目失手，田徑有16人預賽合格但被體測刷掉，甚至有人靠著體測成績奪牌。僅有少數制定較好的項目，例如體操吊環選手、游泳選手測驗引體向上(拉單槓)就沒有爭議，而且確實有助於他們的專業表現。

(中時新聞網)