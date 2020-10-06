國民黨革實院長羅智強近期遭蘇嘉全、謝長廷等人提告求償上百萬元，又因2018年北市議員選舉306元等4筆小額捐款，恐遭監察院開罰最高120萬元，藍營人士接連聲援羅。國民黨立委李貴敏今也以「淋漓盡致的東廠精神？」質疑監察院、聲援羅智強。

李貴敏說，萊豬衝擊當頭，全民都很擔憂，但民進黨行政團隊居然連每3個月一次的食安會報都已經1年多未召開；就此，衛福部長陳時中竟說食安會報不召開是避免聚集好防疫？完全忘了前陣子他自己還無視疫情，在小巨蛋數千民眾前放懷高歌！請問這些高官的怠惰和荒謬言行，監察院看到了嗎？

她說，監察院院長陳菊今年6月才公開表示：「監察院長責任重大、必須超越黨派」，怎麼上任才2個月，就把國家機器對準了在野黨？民進黨立委的高鐵「300萬」現金來源不用查？羅智強的「300塊」政治獻金，則一定要查、要罰？這就是一黨獨大後，從促轉會、黨產會到監察院，趕盡殺絕的「東廠精神」！

李貴敏說，同樣是前總統府發言人。民進黨的丁允恭，捲入性醜聞案，全國譁然要求徹查追究，結果陳菊領軍的監察院卻拖拖拉拉、敷衍了事！反觀國民黨的羅智強，就是八千多筆小額捐款裡有四筆資料有疑問，最小金額甚至僅306塊，監察院立馬徹查追究！

她質疑，丁允恭與羅智強，二者引發社會衝擊相差何其大？監察院為何對羅智強高高舉起，對丁允恭輕輕放下？難道是看著顏色辦案？

李貴敏說，短短幾個月時間，包括私菸案在內，這些重大弊案、違紀案，監察院管了那些？行政院財政紀律蕩然無存、視特別預算為兒戲，監察院過問了嗎？看到執政黨就紅燈停，監察院監督制衡、糾正官箴的功能在哪兒呢？

李貴敏酸嗆說，政府施政荒腔走板，為了堵悠悠之口，動不動就拿社會秩序維護法、侮辱公署罪嚇唬人民。促轉會、黨產會、監察院更配合幫腔作勢、殺雞儆猴。這種把國家機器黨派化、派系化，當成政治攻伐的手段，甚至企圖入人於罪，真是把東廠精神發揮的淋漓盡致！

(中時 )