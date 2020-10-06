台中市長盧秀燕強調，市府明年將繼續努力舉辦台中購物節，藉此帶動台中經濟發展。（陳世宗攝）

為期三個月的台中購物節總消費金額達90多億元！台中市議員楊典忠說，從各區消費金額分析，原縣區的各區好像都在陪客一樣，消費金額最高前三名都是市區的西屯、南屯、北屯，市區佔消費金額超過六成；盧市長在消費金額創新高之餘，有沒有替原縣區或海線地區的商家想過？不然明年可以改名叫做『台中市區購物節』，市長盧秀燕說，雖今年購物節成效不錯，但議員反應消費區域偏重市區商家，未來可以讓部份大獎可以調整為山城或海線消費獎項。

楊典忠表示，海線在地美食果然如他所料，米糕、擀麵、肉圓仔店都沒有能夠參加活動加碼，根據報告裡面統計資料，市府有去辦活動宣傳的大安沙雕音樂祭，大安消費金額29區最少，而市府三次到谷關宣傳溫泉季泡湯，結果山城東勢、和平、新社、石岡也都是消費末段班，原縣區的店家商家並沒有分享到台中購物節消費紅利，這個問題市府應該檢討。

楊典忠說，最近西屯兩大百貨公司周年慶，新光三越首4日創下高達22億元的驚人業績，大遠百周年慶第一波促銷檔期也是22億，不到一個禮拜兩家百貨公司業績超過44億，就超過台中購物節西南屯三個月消費金額，市府從上到下到區公所大家忙得要命，比不上兩家百貨周年慶一個禮拜業績；建議市長明年購物節預算不要編了，搭百貨購物節時間就會超過今年消費金額，節省預算又可以創消費紀錄。

盧秀燕強調，市府會進行台中購物節檢討會，明年可以設定只能在原縣區消費才能得獎，比如山城獎、海線獎、屯區獎，把部分大獎放在各區消費，達到經濟均衡的效果。

(中時 )