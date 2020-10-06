殯葬業者方仁毅在台南市殯儀館明德廳旁走道的榕樹下，被人近距離開1槍打中頭部，地上血跡斑斑。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市立殯儀館6日中午1點傳出槍響，42歲殯葬業者方仁毅在明德廳旁走道的榕樹下，被人近距離開1槍打中頭部，目前送成大醫院急救，有生命危險。警方初步調查，懷疑是先前的生意糾紛所致，已掌握特定嫌犯，正全力追緝中。

據了解，頭部中彈重傷的方男，父親是關廟區東勢里長方耀南。警方調查，上午11點多，方男前往市立殯儀館處理往生者的行政相驗事務時，與開槍嫌犯不期而遇，雙方因先前有糾紛，言談中一言不合，凶嫌突然掏出預藏的手槍，近距離朝方男頭部開了1槍，致對方重傷倒地，地上也留下大量血跡。案發後，凶嫌隨即開車逃逸；在場的方男家屬，也立即打電話通報119消防局，將方男送往成大醫院急救。

管轄的市警六分局據報抵達現場調查，據方男家屬告訴警方，開槍凶嫌也從事殯葬相關業務，先前方男所屬禮儀社處理凶嫌祖母喪事時，雙方曾經發生不愉快；至於是否為開槍原因，正由警方深入調查釐清中。

(中時 )