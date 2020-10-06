李國毅、李亦捷合作三立新華劇《廢財闖天關》。（三立提供）

李國毅、李亦捷合作三立新華劇《廢財闖天關》。（三立提供）

李國毅在新華劇《廢財闖天關》飾演被廢至人間的財神。（三立提供）

李亦捷首度嘗試演出偶像劇《廢財闖天關》。（三立提供）

李國毅睽違三立戲劇四年多再度回娘家！他與台北電影獎影后李亦捷合作三立新八點華劇《廢財闖天關》，李國毅表示，由於疫情關係從去年底至今手上有三部戲都順延甚至換角，一晃眼至今已經九個月未拍戲，他笑說這次回來算是「報復性拍戲」，因為這次至少是拍60集的長劇，這是他第一次演出集數這麼長的戲，趁著休息這段時間，把身體調整得很好，每天早睡早起，連酒也少喝了，彷彿都為這一刻做好了準備。他笑說：「能被需要、幫得上忙是很開心的事，現在體力非常好，請盡量使用我！」也擔心因為從沒進棚內拍過戲，很怕被導演罵，但還是會虛心學習。

由於李國毅首次和李亦捷合作，他表示自己第一次在相當短時間內跟女主角這麼熟，因為她的個性單純可愛，很好相處，且劇中的女主角個性和以往很不一樣，希望觀眾看這部戲能感受到滿滿的正能量。他劇中飾演落難財神被貶至人間，他說，以前每回拍戲前後，都有習慣會去固定的廟拜拜，但通常經過財神廟都只是點點頭就離開，這次有特別去跟財神打招呼，希望財神可以看到他們的努力，而給予他們更多的眷顧。

他說，這段期間因為疫情，覺得太無奈太悲傷，藉由好好跟家人相處，認真生活，慢慢找到重心方向，也發現人生除了生和死，其他都不是大事，心境變得開闊、穩定，連對戲劇理解也不太一樣，對於這部期待已久的偶像劇，雖然不免俗有偶像劇既有元素，但也會設計新的方法呈現。

李亦捷表示，家人都是李國毅的粉絲，70多歲的外婆和表姊得知她要和李國毅拍戲，就一直好奇問會不會有吻戲，更說如果有吻戲的話要多親一點，讓李亦捷直言李國毅是名符其實的「師奶殺手」。從電影跨足電視的李亦捷，去年拿到台北電影獎最佳女主角獎殊榮後，就開始想著自己才27、28歲，想把身上「影后」、「電影」的既定印象拿掉，想學沒碰過、完全陌生的。她謙虛表示，自己是來這邊學習的，有一些偶像劇橋段是之前拍電影沒有的經驗，例如偶像劇「摔倒」的經典劇情，在寫實電影裡會是直接摔倒，但在偶像劇中經過設計，就變成浪漫的粉紅泡泡和漂亮畫面，缺點是經過設計的唯美動作，讓她隔天腹肌超痛。

李亦捷劇中飾演「十世衰女」廢才，私下的她是個不居小節、神經大條的人，她笑說，有天家裡的沖水馬達突然壞掉，只好用玻璃杯裝礦泉水盥洗，結果玻璃杯突然也破裂，急著出門的她要搭計程車卻發現皮夾只有200元，到附近的便利商店和銀行提款，結果提款機不是故障就是暫停使用，讓她哭笑不得，不知道到底是因為拍這部戲的緣故，還是本身就這麼衰。

他說，現實生活中李國毅也是她的財神，只要他在，她就會很幸運且拍攝順利，有一場戲是女生要在斜坡昏倒，看到朝向她衝過來的李國毅，不禁心想難怪這麼多粉絲喜歡他，實在好帥，有種被保護的感覺，李國毅則笑說那場戲穿著皮鞋來回跑，腳底都要著火了。

(中時 )