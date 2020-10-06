北京車展6日正式落幕，疫情導致今年海外車企全球CEO幾乎無法到場，國際車展成為大陸車企主場。吉利汽車也在車展發佈《家轎顛覆者宣言》，吉利汽車總裁、CEO安聰慧說「中國家轎的標準為什麼一定要讓外國人來定義？」大陸消費者更講究大、要面子、功能多。但很多用戶需求，被強勢品牌廠所定義。因此提出全面實現燃油車整車OTA，普及「全方位健康車」，重構家轎空間新標準，為大陸消費者重新定義。

上汽集團技術中心副總設計師兼全球設計總監邵景峰也說，這個時代是共性的，大陸跟世界潮流切換得非常一致、非常快，甚至於領先。他認為大陸市場以現在的體量很容易成為定義者，由於大陸年輕消費者已經逐漸形成了自己的消費邏輯，讓很多大廠商必須跟隨。

據第一財經報導，而伴隨著5G時代的到來，大陸車企在車聯網以及智慧化等領域，已經走到了全球的最前沿。在這一背景下，不再跟隨，建立自己的標準和本土化的適應策略，是大陸車企在未來的全球化競爭中，能夠獲得突破的必然之舉。

(旺報 )