東吳大學擁抱120年，雙甲子校慶活動開跑！5日在東吳大學外雙溪舉辦校慶記者會，請來新生代饒舌歌手婁峻碩演唱，百名學生瞬間變迷妹，提前進行卡位戰，人潮從一樓滿到四樓，尖叫聲此起彼落。看過很多大場面的婁峻碩表示，其實回母校的心情特別不一樣，有點緊張又非常期待，婁峻碩是東吳國貿系畢業的，他說自己發專輯的時候，沒有簽唱片公司，一切全靠自己來，而他的行銷、企劃的能力，全都是在東吳學的，鼓勵學弟妹大學四年要好好學習，外界可能認為他念的科系跟職業完全不同，事實上很多在大學學的技能都在未來派上用場。

東吳建校120校慶記者會還請來知名校友，像是東森氣象主播王淑麗、台大特聘教授劉如熹等人，東吳悠久的120年的歷史，並非鎖在古老的校史館裡，打破外界的刻板印象，東吳大學籌備超過兩年的懷恩數位校史館採用互動方式，讓同學走進時間迴廊更親切有趣，校友婁峻碩、王淑麗、劉如熹在復古打卡點，體驗搭古早公車、頭戴大學帽的滋味，趣味橫生，其實，一走進校史館大門，輕輕觸碰迎賓牆還能召喚校友的少男少女時代，跳出青春洋溢的學生時期嫩照，勾起青澀回憶。

東吳大學校友合影（左一）饒舌歌手婁峻碩、(左二)台大特聘教授劉如熹、(中)東森新聞氣象主播、(右二)波蘭籍東吳學生邵豐、東吳大學校長潘維大(右一) 。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

東森新聞氣象主播王淑麗畢業於東吳大學德文系。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

為了紀念東吳雙甲子，東吳大學拍攝120校慶影片三部曲，首部曲「因為有你」，以學校堅守崗位的小人物做開場，形塑東吳大家庭缺你不可的意象，溫度層疊鋪陳，感動廣大師生和校友。校慶記者會宛如電影首映會，在100吋的大銀幕上首播雙甲子校慶二部曲「今天的我」，由傑出校友知名作家張曼娟、法務部政務次長陳明堂、東森新聞氣象主播王淑麗等人打頭陣，道出東吳人最真誠的感念，宛如電影映後座談，影片中現身的東吳傑出校友，在記者上訴說記憶裡最懷念的東吳。

身為台灣第一所私立大學，東吳不只有百年文化底蘊，更具國際化的視野，全球姊妹校超過300所，來自波蘭的邵豐用外國人的視角看台灣，邵豐表示自己去過超過45個國家，台灣人的是最熱情、最有禮貌、也最溫暖的，他也大讚東吳人好親切，讓他從此愛上在台灣的生活。

東吳是台灣第一所私立大學跨世紀茁壯，莘莘學子開枝散葉，「東吳出品」的頂尖人才橫跨法律、政治、藝文、科學等，文學院代表包括知名作家張曼娟、張曉風；人社院代表像知名東森氣象主播王淑麗，東吳政治系堪稱國會的最強勢力；東吳擁有全台歷史最悠久的法學院，包括現任法務部長蔡清祥，以及法務部政務次長陳明堂都是東吳法學院出身；而東吳商學院已經通過AACSB認證，排名擠身世界前5％，代表人物有勤業眾信總裁賴冠仲；理學院的傑出校友包括台大特聘教授劉如熹，東吳也是全台第一個成立微生物系的大專院校。

東吳120校慶系列活動，還包括東吳人與「遠東國際軍事審判」圖片展暨法學研討會、懷恩數位校史館啟用典禮、東吳大學建校120年校慶音樂會、和天下一起舉辦的未來大人物跨界論壇、極富人文素養的「饗閱德國」、以及2020海峽兩岸財經與商學研討會等等，回顧歷史也展望未來，東吳大學向下一個120年邁進。

(旺報 )