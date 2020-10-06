英國財政部長桑納克(Sunak)週二在媒體提問，是否為新冠疫情的成本而祭出加稅措施的可能性時指出，目前的政策優先重點為拯救就業。

目前最重要的焦點是保障和儘可能支持更多的就業，桑納克表示，隨著時間的推移，可能需要一個永續的公共財政，但是短期而言，能保障永續財政的最佳方法即為儘可能地保護就業和工作岡位。桑納克拒絕對未來的稅務政策發表評論。

桑納克的緊急支出措施包括為延緩失業的補貼方案，今年將耗費約2000億英鎊，政府公共債務已經推高到2兆英鎊(約2.6兆美元)，相當於英國GDP的100%。

英國政府旗艦級的工資支援計畫將在本月底到期，取而代之江是一個較不慷慨的方案。

桑納克拒絕推出增稅，專家指出，鑒於當前的經濟危機，他很難將注意力轉移到預算赤字的縮減。英國智庫單位認為，政府支出飆升的高峰可能不在2021年。

桑納克關注就業的說法，也呼應了其於周一保守黨年會的演說。

(時報資訊)