中信金(2891)旗下中國信託證券主辦「泰金-KY」(6629)之無擔保轉換公司債「泰金-KY」（債券代號66291）承銷案，發行總面額共新臺幣2億元，採競價拍賣方式承銷，今（6）日開始投標。競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過170張，投標期間自今年10月6日至8日三個營業日，預計今年10月13日開標、10月22日於櫃檯買賣中心掛牌。

泰金-KY發行總張數共2000張，扣除依法承銷團保留自行認購300張，餘1700張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率102.00%，轉換價格為59.8元。可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，泰金-KY現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，以實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於發行滿二年時執行賣回權，依面額之101.01%賣回予發行公司，或持有至到期三年時，由公司依面額以現金償還。

泰金-KY去年平均月營收約新臺幣8,500萬元，今年潛在客戶量產出貨，加上既有客戶產品滲透率提升，上半年平均月營收約新臺幣9,000萬元，其中6月營收創歷年新高達新臺幣1.25億元，7、8、9月接連三月營收皆逾新臺幣1億元且逐月攀升，今年至9月份累計營收為新臺幣8.73億元，年增率13.97%。目前訂單能見度已至年底，法人預估全年營收可望上看12億元。

泰金-KY為泰國家飾鑄件之領導製造商，產品包括櫥櫃金屬把手、衛浴掛鉤、窗簾五金飾品等，客戶涵蓋多家北美居家修繕或家飾五金品牌大廠。受疫情影響，民眾居家時間變長，讓房屋修繕需求增加，帶動美國家庭裝修連鎖店Home Depot、Lowe’ s第二季營收大幅成長。加上美國房利美公司（Fannie Mae）近期預估美國今年、明年兩年新屋銷售戶數為68.9萬戶與71.0萬戶，成屋銷售戶數分別為510.0萬戶與519.2萬戶，房屋銷售增溫，將有助延續修繕需求。

近年可轉債競拍蔚為承銷主流，中國信託證券致力推動最佳金融服務，從2019年獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控-KY」創下業界先例，截至目前承作「可轉債競拍總案件數」及其中「KY案件數」，累計市佔率皆為市場第一。

(時報資訊)