關子嶺溫泉美食節是白河區年度盛事，為振興觀光活動，台南市政府觀旅局今年特別延長活動至1.5個月，於10月推出3大主題系列活動，包括：「關嶺光影樂園」、「關嶺之戀復古派對」，以及充滿萬聖節氣息的「萬聖妖怪溫泉樂園」AR實境解謎活動，讓關子嶺溫泉季吹起妖怪風。

10月17日，寶泉橋溫泉公園將成為炫目又科幻的「關嶺光影樂園」，當天活動不僅將邀請到結合科技與動感舞蹈的動態藝術表演舞團，還特別設立多種兼具體驗感、遊戲感、視覺美感的光影裝置藝術。此外，當天還會舉辦「螢光炫音派對」，邀請在地知名DJ，提供免費人體螢光彩繪，邀請大家一起來玩光影、做彩繪，將自己打造成光影之夜的一大亮點。

10月31日為「萬聖妖怪溫泉樂園」，當天將舉辦AR實境解謎活動。（李宜杰攝）

10月24日則是「關嶺之戀復古派對」，活動現場特別邀請荷爾蒙少年、旺福樂團、謎路人樂團演出，穿越回到五零年代關子嶺，在懷舊場景及復古好聲音下，共同譜出一場老派又不失新意的浪漫復古派對。另外，活動當天於活動現場拍下「雙人復古裝扮合照」，打卡上傳臉書或IG，並「＃2020台南關子嶺溫泉美食節」，憑手機畫面，即可免費獲得限量復古文青相框1個，限量50組、送完為止。

10月31日則是「萬聖妖怪溫泉樂園」，晚間7時至9時，寶泉橋溫泉公園將會成為妖怪溫泉樂園，現場除有耗費腦力又驚悚刺激的AR實境解謎闖關活動（免費參加，需事先於網路報名，限額40組，每組3至6人），最快解謎成功的前4組團隊，將獲得高額獎金，所有參賽人員也都可獲闖關紀念品1份。現場另有Q萌有趣的小南瓜糖果遊，及妖怪食品研究所，適合男女老少，誠心邀請一起加入妖怪大隊。

台南市長黃偉哲表示，邀請全台民眾在國慶連假，來台南體驗特色泥漿溫泉、吃桶仔雞及山產美食、品東山咖啡及採買青皮椪柑。

台南市政府觀旅局長郭貞慧則說，9月19日至10日31日，每周六、日及國定假日下午2時至6時，統茂溫泉會館對面廣場皆有假日市集，現場備有百件浴衣供民眾免費體驗，還有兼具DIY體驗與設計美感的手作學堂（Q版彩繪燈籠、祈福版畫、寄福水引）、主題周免費體驗、農特產展售及街頭藝人演出，更多活動詳情請上「2020台南關子嶺溫泉美食節」活動網站查詢。

(中時 )