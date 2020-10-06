藝人阿Ben和徐小可結婚10年，育有三個孩子，時常在社群平台分享家庭生活，不過兩人曾經一度吵到快失和，因為徐小可發現有陌生女子傳親密照給阿Ben，當場氣到摔手機。

徐小可近日在節目《11點熱吵店》透露，某天公公凌晨將回台，請阿Ben到桃園機場接他，半夜時阿Ben的手機不斷振動，徐小可以為是公公來訊便代接，沒想到滑開不得了，是一名陌生女子傳與老公的貼臉親密照，她氣到怒髮衝冠，「我就把手機丟在他面前」，威脅對方如果沒解釋清楚就要離家，阿Ben急到腳跪在床邊拉住她，澄清是去對岸商演結束後，和一群男性朋友去唱歌，被女粉絲要求合照，為了讓徐小可安心，還打電話給很多朋友請他們作證。

徐小可回憶，當下心情相當難過，但癥結點是「我還要不要這個婚姻」，她表示如果不信任老公了，以後就算他去便利商店買咖啡都可以懷疑，「所以婚姻應該建立在彼此信任」。

也因為這件事情，徐小可才知道阿Ben有多愛她，她表示有次穿平口上衣與艾力克斯合照，對方是美式作風的人，手不經意的搭在徐小可肩上，阿Ben看了很不爽，要求把照片刪掉，理由是「我是因為愛妳所以我才會吃醋」，讓現場來賓聽了內心一陣酥麻，直呼：「So sweet」。

(中時新聞網)