「台灣豬識別標章」6日徵選結果出爐。農委會主委陳吉仲指出，11月將開放申請、12月試辦，明年1月起看到標章就能知道店家使用的是國產豬。

為了讓消費者清楚識別國產豬與進口豬，農委會9月時啟動「台灣國產豬標章」徵選活動，6日公布徵選結果。

陳吉仲強調，台灣豬肉不論是否經由肉品市場拍賣，都會進入國內屠宰場進行屠宰，並且須檢附家畜健康聲明書。而拍賣的豬肉，也有8碼追溯刺青，都可追溯豬肉生產牧場，消費者可安心食用台灣國產豬，不用擔心吃到有萊克多巴胺的豬。

(工商 )