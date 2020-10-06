台灣豬標章徵選結果出爐 11月開放申請 16:012020/10/06 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會主委陳吉仲與獲得第一名的得獎者林勵勳及所設計的標章合影。圖／農委會提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「台灣豬識別標章」6日徵選結果出爐。農委會主委陳吉仲指出，11月將開放申請、12月試辦，明年1月起看到標章就能知道店家使用的是國產豬。 為了讓消費者清楚識別國產豬與進口豬，農委會9月時啟動「台灣國產豬標章」徵選活動，6日公布徵選結果。 陳吉仲強調，台灣豬肉不論是否經由肉品市場拍賣，都會進入國內屠宰場進行屠宰，並且須檢附家畜健康聲明書。而拍賣的豬肉，也有8碼追溯刺青，都可追溯豬肉生產牧場，消費者可安心食用台灣國產豬，不用擔心吃到有萊克多巴胺的豬。 (工商 ) #國產 #安心 #徵選 #陳吉仲 #國產豬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中12名外籍生居檢期間集體發燒 二檢結果出爐 14:262020/10/06 生活 否決藍營修法擋萊豬 國民黨點名9綠委籲1人1信抗議 11:182020/10/06 政治 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 04:102020/10/06 財經要聞 昔教綠營「為何反瘦肉精」 醫師嘆：民進黨會面對良心譴責 07:262020/10/06 政治 便當裡什麼豬 董氏籲上游管控 04:102020/10/06 生活新聞 內幕曝光 台開放萊豬美卻拒談貿易協定 朝野聯手急卡行政命令 07:212020/10/06 政治 羅智強：未來「306」就是陳菊的東廠代號 10:492020/10/06 政治 川普染疫 全球押寶難取捨 04:102020/10/06 時論廣場 魏德聖砸上億穿回17世紀 04:102020/10/06 娛樂新聞 種電要有氣候視野 04:102020/10/06 時論廣場 生活熱門新聞 超神準預言又來？12月超級大災難比新冠更慘 - 生活 川普染疫旋風出院 宅神大驚：一動作看出他戰力太強 - 生活 肺已破壞掉！川普新冠炸彈未拆 醫曝明後天是關鍵 - 生活 真不是小籠包！鼎泰豐最好吃的竞是「它」 老饕推爆 - 生活 打電話問有無口罩？店員急喊8字 眾人一聽笑翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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