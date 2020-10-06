證交所今（6）日再度針對TDR溢價風險提出提醒。證交所指出，針對11檔溢價顯著偏高之TDR依據監視業務督導會報決議，採取處置措施後，溢價幅度雖有下降，但仍偏離原股價格，處置期間多檔TDR持續公布為注意交易資訊之有價證券，請投資人審慎注意投資風險。

證交所重申，投資人應多面向瞭解TDR營運狀況，透過公開資訊觀測站TDR專區確實瞭解TDR財務業務狀況、匯率及折溢價情形，審慎進行投資。TDR為原股已在國外上市且同時在台灣掛牌之有價證券，兩者價格應具連動關係，投資人買進溢價較大的TDR，須承受較大價格波動風險，容易遭受重大投資損失。

目前在證券集中交易市場掛牌之TDR共計13檔，近期多存在溢價幅度過大情形，雖分屬不同產業，惟常出現齊漲齊跌之情事，背離交易市場常態。

為維護投資人權益，證交所多次提醒投資人注意交易風險，相關提醒注意交易風險資訊投資人可至證交所首頁（https://www.twse.com.tw/zh/），點選「證交所新聞」查詢。

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