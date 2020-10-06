老天爺送大禮！馬來西亞一名59歲女經理，在退休前夕得到一份超級意外驚喜，她中了「多多萬字積寶」頭獎，一口氣贏得1680萬令吉（約1.16億元台幣）獎金。女經理分享自己得獎秘訣，就是風雨無阻、經年累月地投注「9098」、「9962」這兩個家中的車牌號碼。

據馬來西亞《中國報》報導，這名明年即將退休的銷售經理在前來領獎時，仍覺得不可思議，因為這份大禮，讓她覺得2020年對自己而言不算太糟。

而她也透露幸運中獎的「9098」與「9962」這兩個號碼，是家庭成員擁有的車牌號碼，而她多年來風雨無阻地持續簽注這兩個號碼，從未改變。特別的是，這兩個「幸運」號碼之前從來沒有讓她中過獎金，這是第一次，而第一次就中了破億的頭獎，賺個夠本。

至於打算如何運用這筆天上掉下來的財富？女經理表示，獎金就是她的退休基金，跟許多人的願望一樣，等到新冠疫情結束後，她想要去環遊世界。

女經理的好運羨煞網友，紛紛留言表示：「又來放毒……」、「我的車牌永遠都不會中獎」、「收多少錢打廣告」、「另類廣告宣傳 要不下次特別點說是撿到的？」、「每次都某嘛州商人，這次是退休經理，劇本有改，不錯」。

(中時新聞網)