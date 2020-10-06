國防部近日表示，針對我國後備戰力，已編成「提升後備戰力」政策小組，將在明年起結合常備部隊基地訓練，未來改革方向為「後備動員合一」、「常、後備部隊形成一體」、「跨部會合作」，明年起教召將結合常備部隊基地，改為1年1訓、1次14天。

國防部長嚴德發7日將列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，根據報告資料指出，在後備動員業務上，「後備動員合一 」、「常、後備部隊形成一體」、「跨部會合作」為未來改革的主要方向。

國防部也指出，現已編成「提升後備戰力」政策小組，以務實態度，依據敵情、防衛作戰場景、歷來漢光演習結論及我國兵役制度、人力結構、社經發展等要素，全面盤檢後備動員體制，務期以大刀闊斧的改革，開創新局，提升後備戰力，滿足防衛作戰需求。

據了解，國軍後備教召目前列管8年內退伍的精壯人力，召訓人員以役期長、戰技純熟的志願役退伍軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，並依動員部隊員額，包括編實、擴編動員及軍事勤務隊，概約30餘萬人。自明年起，教召將從2年1訓改為1年1訓，每次訓練5至7天也延長為14天。

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(中時新聞網)