家住苗栗南庄鄉蓬萊村的根姓男子，因多年前車禍傷及頭部開刀，出院後卻造成行為失調，6日清晨，根某情緒爆發在村內大鬧，蓬萊所長林振民與員警賴義方趕往安撫根某，並通知根某父親一同前來勸說，最後順利將根某強制送醫治療。

6日清晨6時50分許蓬萊所員警接獲民眾報案，南庄鄉蓬萊村八卦力有一名男子赤裸上半身在該處大吼大叫，口出穢言，行為失控，請求警方協助，所長林振民隨即率警員賴義方趕赴現場。

員警到達現場後，發現根姓男子十分激動，除安撫根男情緒外並通知其父親到場，經警方耐心勸說下，根男情緒始趨於平穩，警方隨後通知南庄消防隊及衛生所人員到場，共同將根民戒護強制就醫治療。

警方調查，47歲的根姓男子疑因多年前車禍頭部開刀，手術後卻造成行為常常無法控制情形，所幸經民眾發現報警，警方即時到場協助強制就醫治療，否則後果不堪設想。家屬萬分感謝警方協助。

(中時 )