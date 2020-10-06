中市林姓及施姓員警在今年6月間在南屯區忠勇路盤查陳姓男駕駛車輛，豈料，陳男搭載的黃姓男子突然撿起地上碎玻璃攻擊員警，還用嘴巴咬傷2員警的手臂、手腕等處。警方當場查獲黃男所有制式手槍、改造手槍各1把；子彈成品、半成品一批。台中地檢署依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，將他起訴。

36歲陳男在2010年間向叔父輩友人取得1把義大利製式手槍、1把具殺傷力的改造手槍及具殺傷力子彈16顆、彈殼37顆與具殺傷力的子彈半成品一批。黃男在今年6月29日將該批槍彈放置在陳姓友人包包內，並放置在陳男駕駛的車內。

當天上午9時許，陳男開車載黃男行經台中市南屯區忠勇路時，遭到林姓及施姓員警盤查，警方經陳男同意後進行搜索車輛時，豈料，黃男擔心槍彈遭查獲，突然撿起地上的碎玻璃攻擊2名員警，並以嘴巴咬傷兩人造成上臂、中指、手腕等多處咬傷及撕裂傷。

警方搜索車輛查獲該批槍彈，警方將槍彈送刑事警察局鑑定，發現該把義大利製式手槍的槍號已遭磨滅，因磨滅過深，經電解腐蝕法仍無法重現結果，但擊發功能正常，具有殺傷力；另1把改造手槍的擊發功能也正常，具有殺傷力；16顆子彈具殺傷力、37顆彈殼並非制式金屬彈殼；至於子彈半成品，有制式及非制式，部分具有殺傷力。

(中時 )