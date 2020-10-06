台南市一位74歲的沈姓老農，5日午間與友人聚會喝酒，他離開時竟自行駕駛小客車離去，行經白河街區時，因不勝酒力，先追撞同車道的一部機車，最後又擦撞路旁車輛才停下，警消到場處理時他還一臉迷茫，酒測值竟高達0.99，而被撞的機車騎士頭部重創，送醫後不治，警方訊後將沈男依公共危險、過失致死等罪前送辦。

白河警方調查，沈男昨日午間與友人喝酒，他不顧自己已有明顯醉意，又沒有駕照，竟獨自開著小貨車離開，行經白河區新興路時，從後撞上由72歲董姓男子騎乘的機車，他撞人後沒有停下，仍繼續向前行駛了100多公尺，再撞上路旁小貨車及花圃，翻車後才停下，人也受困車中。

74歲的沈男曾因酒駕遭吊銷駕照，沒想到他昨天下午酒後又開車上路，還撞死一名機車騎士。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

南市消防局派遣白河分隊馳援，將受困車中的沈男救出，他一臉迷茫呆坐路旁，渾然不覺已經闖下大禍；遭撞的董姓男子當下安全帽掉落，全身多處擦挫傷，後腦重創有明顯撕裂傷，當場沒有生命跡象，經送往柳營奇美醫院急救後仍不治。

警方抽測沈男酒測值竟高達0.99，經查後發現他2年多前就曾因酒駕肇事遭到吊銷駕照，沒想到他不思悔改，依然再犯，這次造成機車騎士身亡；沈男訊後已經清醒，他得知撞死人，滿臉懊悔，頻頻向死者家屬道歉，但已難挽回。

(中時 )