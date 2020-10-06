東豐綠廊多株苦楝樹遭白蟻築蟻道。（台中市議員陳清龍提供／王文吉台中傳真）

東豐綠廊樹木成蔭，傳出「樹瘟」蔓延，樹醫健檢發現134棵染病。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

東豐自行車綠廊車道兩旁綠意盎然，每逢假日吸引上萬遊客騎乘自行車。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

東豐自行車綠廊傳「樹瘟」蔓延，上百棵綠樹接連枯死，台中市觀旅局聘請樹醫健檢，發現134棵感染褐根病、白粉病、白蟻及刺桐釉小蜂等。樹醫建議將樹體及樹頭移除乾淨，防止病殘根體感染其他健康樹木，再將原土壤消毒，完成後重新種植新樹才能常保健康茂盛。

東豐自行車綠廊為全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，全長約12公里，自豐原經石岡至東勢鬧區。車道兩旁綠意盎然，樹蔭參天的綠色隧道，宛如「綠色大甲溪」，與相鄰的水藍色大甲溪相互輝映，深受遊客喜愛。

為確保東豐綠廊樹木蒼翠參天的美麗景緻，台中市觀光旅遊局聘請專業樹醫進行健康檢查與治療，共發現134棵枯萎病樹，診斷出褐根病、白粉病、白蟻蛀樹、刺桐釉小蜂等問題。

樹醫建議需將染病的樹體及樹頭徹底移除乾淨，防止病菌根體殘留而感染其他健康樹木，再將原土壤進行消毒作業，例如採用尿素石灰拌合土壤消毒法防治褐根病等，待消毒完成後再種植的新樹才能常保健康茂盛。

局長林筱淇表示，為維護自行車道良好綠廊景觀，掌握樹木健康狀況，每年都會聘請專業樹醫為樹木健康檢查與治療，並落實植栽養護。東豐自行車綠廊是全國十大自行車經典路線之一，每逢假日吸引上萬遊客騎乘自行車，是台中市目前最熱絡的戶外活動場地之一。

(中時 )