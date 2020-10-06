全國農業金庫董事長吳明敏6日在高雄指出，國內外研究機構看好台灣經濟發展，由於資金充沛、防疫成功、以及跨國大企業接蹱投資台灣等因素，他對未來房市相當看好。

他並預估，到今年底，農業金庫的授信總額將達3000億元以上，比年初約多出300億元。

全國農業金庫董事長吳明敏6日在高雄，主持農業金庫與白天鵝機構、清景麟地產、以及襄揚國際的20億元聯合授信合約時，致詞指出，全國農業金庫自2009年起，開始推動協同農漁會信用部，辦理聯合授信的業務，迄今，授信總額已達2523億元。

吳明敏表示，目前的授信總額2,523億元，農漁會信用部參與貸款的比例約47％。今年受到疫情影響，信用部放款較困難，信用部參與全國農業金庫聯合授信的比例57％，幫忙農漁會改善經營體質。

他說，亞洲開發銀行的研究報告指出，新冠疫情（COVID-19）襲捲全球之下，今年的經濟表現，台灣將是亞洲四小龍最好的，也是唯一還有正成長的國家，而國內外研究機構，也同樣看好台灣今年的經濟表現。

吳明敏表示，全國農業金庫今年截至9月底為止，存款總額約7,252億元，存放比約38.03％，高於2017年的31.27％，逾放比例則由2017年的0.52％減為目前的0.25％，顯見資產品質相當優良，而呆帳覆蓋率也高達668.52％，是2017年338.78％的2倍左右，淨值也從2017年的288億元，大幅提升到342億元。

(工商 )