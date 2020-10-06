雖然COVID-19疫情持續延燒，但各國政府持續以大規模的貨幣寬鬆政策與財政刺激方案舒緩因COVID-19的負面衝擊，全球經濟預估在2021年中恢復成長，近期數據顯示全球製造業回到擴張區間，第二季企業財報優於預期，在基本面確實彈升之下，提供金融市場上攻的動力。

投信法人指出，展望後市，由於實質利率走低，將推升資金持續流往風險性資產，加上資金面非常充沛，即便政治、疫情消息造成股市短期拉回，但幅度應屬有限，反而是進場的好時機，建議投資人可採多元資產布局策略，掌握類股輪動契機。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，在資金行情下，股市表現空間可望優於債市，建議可採股債比7：3的配置。

就股市而言，仍看好美國大型科技股未來表現，因為美國聯準會（Fed）改變了目前的政策架構，容許通膨超過2％，如此一來，給美國聯準會更多彈性，未來3～4年利率很可能都維持在相當低檔。

另外，全球央行的資產負債表持續擴張，釋出的流動性也有助於科技的表現，科技股若短線出現大幅回檔，可伺機逢低布局。

在債市方面，看好短天期的新興市場債券，可以降低資產波動度及獲取較佳息收。

(工商 )