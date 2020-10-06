情侶間如果能增添些許樂趣，一定會促進彼此間的感情。一名女大生日前就在臉書社群，分享她與男友的相處情趣，她不斷傳訊息問：「你想不想要深夜福利？」，男友一開始本來沒興趣，後來被逗得心癢癢，想知道女友到底要給他什麼「好康福利」，沒想到看到女友傳來的照片，竟不是想看的限制級照片，讓他氣的回：「我要深夜福利啦！」。網友看到女大生傳的是一隻「福利熊」照片後，哈哈大笑留言「秒軟掉了啦！」。

這名一名女大生在《Dcrad》分享她如何在深夜捉弄男友，她表示，因為與男友講完電話後，覺得很寂寞，突然想捉弄一下男友，於是用略帶挑逗的語氣問男友「欸！你想不想要深夜福利啊～」，對方回答「不用啦～我想睡了，而且下禮拜就能見了啊！」，原PO不放棄接著問「真的嗎？真的不想要？」，男友聽後不再應付，於是回說：「你是不是又想要傳奇怪的東西？」。

結果女大生傳給男友的是「福利熊」。(圖／翻攝自Dcard)

就在原PO意識到男友被捉弄到戒心時，立即回「才不是，我是那種人嗎！」。終於說服男友：「我想要深夜福利！」，女生於於是傳給男友「深夜福利」，原來是一張「福利熊」照片。

網友看到二人對話大笑留言「男友當下應該是甘霖老師福利熊吧！哈哈哈哈哈哈哈」、「男友褲子都脫了你給他看這個」、 「全聯福利中心 實在真～便～宜～」、「笑死，你男友可能褲子都脫一半衛生紙準備好了 你給他看這三小白癡熊」、「你這有梗，晚上借玩一下哈哈哈」、「福利熊~熊福利~」、「笑到不行」。

(中時新聞網)