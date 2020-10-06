台北市長柯文哲上月底才前往台北農產公司視察，大讚北農「質譜儀」能快速抽驗蔬果，甚至具備檢查瘦肉精能力，不過質譜儀就是當年被柯嫌棄的前北農總經理所推動，但卻被柯文哲拿來當政績，台北市議員簡舒培指出，當年北農「質譜儀」研發，北市府一塊錢都沒補助，直到2019年「質譜儀」開始使用後才提供補助，甚至被拿來當政績。

台北市產業發產局、市場處、商業處、動物保護處等局處，今上午赴財建委員會進行工作報告，簡舒培詢問北農質譜儀建置是否有補助，市場處當場回應，「質譜儀在去年9月正式實施，正式實施前，北農在2018年是和農委會租借，今年才正式購置，市場處去年補助320萬。」簡舒培質疑，北農在2018年就在開始「質譜儀」的檢驗，但北市府補助卻在去年才開始。

市場處長陳庭輝解釋，北農起出是向農委會商借質譜儀，並做人員訓練，加上剛起步不太穩定，經過1年時間測試才逐漸穩定，後來北農才向市府申請補助。

對此，簡舒培指出，若質譜儀有測試的必要，北市府為何沒給資源，反而是農委會給，直到北農測試完成，北市府才給錢，柯市府還去消費質譜儀，不能「割菜尾」割得這麼乾淨。

(中時 )