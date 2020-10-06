苗栗風箏節24、25日登場，苗栗市公所將開辦四炆四炒美食饗宴，發揚傳統客家料理。（何冠嫻攝）

苗栗風箏文化暨客家美食節即將登場，今年以「壺（福）氣」主題，推廣客家奉茶文化，6日苗栗市長邱鎮軍等人體驗製作貓裏紅果凍雕花，行銷在地好茶。（何冠嫻攝）

苗栗市公所辦理風箏文化暨客家美食節，今年主題定為「有壺同享 苗栗飛YOUNG」，以「壺（福）氣」象徵客家好客與奉茶的茶文化，以及分享福氣展現客家人文關懷精神，並發揚在地好茶貓裏紅與傳統四炆四炒客家料理，即日起「四炆四炒美食饗宴」開放訂桌。

今年苗栗市公所首度舉辦客家傳統美食四炆四炒競賽，在7位評委嚴格評選下，由貴香農業社榮獲第一名，將承辦24日晚間在貓裏喵親子公園開辦「四炆四炒美食饗宴」。公所說明，往年一開放報名及秒殺，今年限量100桌，限量100桌，每桌將發放風箏文化暨客家美食節活動摸彩券10張以及2支紀念小風箏，邀請民眾一同品嘗傳統道地、香味俱全的客家四炆四炒宴客佳餚。

6日苗栗市長邱鎮軍、苗栗市民代表會主席邱炳光、立委徐志榮夫人王慧珍等人共同為風箏文化暨客家美食節揭開序幕，並頒獎表揚美食競賽得主，現場還準備苗栗市特產貓裏紅茶，由僑育國小學童奉茶，黎明技術學院老師卞柔勻則展現果凍雕花技術。她表示，果凍雕花果凍當作畫布、以針頭做為畫筆，顏料結合苗栗市貓裏紅茶的回甘韻味，雕刻出栩栩如生、象徵客家文化的牡丹花。

邱鎮軍表示，風箏文化暨客家美食節將於24、25日登場，將有客家、創意美食、青創、青農、客家文創等60個攤位，並規畫大型造型風箏觀摩秀、特技風箏表演、壺壺生風-鼓舞夜光晚會、夜光風箏展演、攝影比賽、苗栗輕旅行等精彩節目，邀請遊客同樂。

(中時 )