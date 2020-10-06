重慶長安汽車公司董事長朱華榮近日受訪時表示，早在5年前就預判50％的大陸車企將被淘汰出局，而回顧過去2年中大陸車市發生的變化，正在印證他的預言。他更強調「這不是判斷，而是規律。世界上本來不需要那麼多品牌。」

根據第一財經引述朱華榮說，儘管MPV和SUV領域當中，大陸車企佔據了銷量排行榜前10名當中較多的席位，但是在轎車市場，銷量排行榜前10中僅僅只有2席，且自主品牌轎車大多集中在10萬元（人民幣，下同）以下的細分市場。這說明自主品牌還未進入主流市場。而SUV和MPV市場競爭加劇，自主品牌的市占率也會下滑。

朱華榮此前接受媒體採訪時曾表示，過去幾年自主品牌從絕對銷量和相對量來看都是持續下降的。他反問是中國品牌越來越差了嗎？答案並不是，但相對競爭力越來越弱。因此活下來唯一的路徑是成為世界一流車企，「只做中國一流一定會被淘汰。」

(旺報 )