據日本共同社6日報導，以美國為據點開展活動的日本爵士鋼琴家海野雅威（Tadataka Unno，40歲）在紐約市地鐵站內遭一伙年輕人毆打，導致右肩和手臂骨折等重傷。海野雅威被認為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一，尚不清楚他何時能恢復演奏。

據海野透露，9月27日晚結束工作獨自一人回家途中，遭到聚集在市中心曼哈頓車站月台的男女8人左右糾纏，稱其「身體碰到了」，並被圍毆。據稱海野財物沒有被搶，急救送醫接受治療，還可能需要動手術。對方還使用了種族歧視性語言，海野稱「當時以為要死了」。由於新冠病毒疫情擴大帶來的社會不安和經濟低迷，紐約治安狀況正在惡化。

支援海野的行動在音樂人和樂迷當中擴散，募款網站「GoFundMe」一天多就籌集到約9萬美元。海野接受共同社採訪時稱「感謝看不到的人與人之間的聯繫」，誓言將儘早復出。

海野2008年赴美，在已故著名爵士小號手羅伊．哈格羅夫（Roy Hargrove）等的樂隊中有活躍表現。新冠疫情令演出相繼取消或延期，此前正致力於發布演奏影片等。

2018年11月2日，羅伊．哈格羅夫因心肌梗塞去世，年僅49歲。羅伊·哈格羅夫是一位多產的小號手，他將爵士音樂提供給各種風格的唱片並贏得兩項格萊美獎。

(中時 )