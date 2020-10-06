為期3天的國慶連假將近，竹南警分局為維護交通順暢避免塞車之苦，對台61線西部濱海快速公路89公里至92公里交通易壅塞路段，提供民眾行駛至國道3號替代路線：

一、香山、竹南南下台61線西部濱海快速公路車流，續行至99.5公里處左轉苗8線行駛大山交流道，降低台1己線與竹南交流道塞車情形。

二、台61線西部濱海快速公路與苗8線周遭行駛北上車流，提前於台61線99.5公里處右轉苗8線行駛至國道3號大山交流道，避免台61線北上路段與龍江街口車潮壅塞。

三、苗栗縣竹南鎮環市路及永貞路北上用路人，往北行駛至台1線新竹市中華路六段，可銜接國道3號香山交流道，降低台61線與竹南交流道塞車情形。

警方提醒用路人，國道交流道於國慶連假期間，雖未有實施「高乘載管制」措施，但在10月10、11日0時至24時止，國道3號西濱交流道北向入口匝道實施「匝道封閉」。建議駕駛朋友避開車多時段或利用國道暫停收費時段上路，以節省交通通行時間。

另公路總局為有效紓解台61線北上車潮，部分時段將封閉 7個平交路口，以利主線車流紓導，預定封閉的7處路口及時段，包括台61線89K＋670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K＋520復興路口、台61線92K＋330中美里路口、台61線92K＋900保福路口、台61線94K＋200竹南垃圾場路口、台61線101K＋300苗11線大山腳路口，共6處平交路口，10月10、11日下午13時至晚上23時封閉橫向路口；另外，台61線87K＋600崎頂路口，在10、11日晚上20至23時封閉橫向路口。

(中時 )