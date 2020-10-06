受到5G新機出貨拉抬下，宏達電(2498)9月營收月增近9成，寫下1年以來新高，第三季營收也相較第二季成長。宏達電9月自結合併營業收入為8.17億元，月增加89.12%、年減少25.92%，也創下去年9月以來的近1年新高；累計1至9月累計自結合併營業收入為42.06億元，年減少48.71%。

宏達電第三季營收15.33億元，季增加14.14%、年減少37.43%。

台灣5G上路，宏達電5G智慧機HTC U20 5G自9月5日開賣，強調為世界首款台灣製造5G智慧型手機，且在定價上2萬有找，企圖和其他非蘋陣營訂價上做出區隔，在新機出貨帶動下，宏達電9月營收相較8月大幅成長。

除5G智慧機外，宏達電持續耕耘VR(虛擬實境)，從軟體、硬體、內容及平台等各方面著手，深耕虛擬實境生態圈，致力建立VIVE Reality的願景，至今虛擬實境已廣泛應用於各領域及產業，虛擬實境在醫療領域已發展出相當多元的應用，尤其在復健應用上幫助病患甚多。總部位於美國加州的醫療設備公司Penumbra致力研發、設計與製造協助中風和其他神經血管性疾病患者臨床復健的設備，其透過VIVE FOCUS一體機頭戴顯示器所研發的REAL復健系統及供復健師使用的TherapyView系統，目前已由Cooper University Health Care First Hospital採用，並獲良好的評價。

另外，宏達電旗下VIVELAND九月下旬引進美國知名VR遊戲廠商Ubisoft所開發設計的大型密室逃脫遊戲《波斯王子：時之刃》(Prince of Persia: The Dagger of Time)，更獨家取得ARVI所開發設計《噬魂之夜》(House of Fear VR)及《搶救阿斯加德》(Signal Lost)密室逃脫遊戲亞洲獨家代理權。上述三款遊戲皆已在台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND亮相。

(時報資訊)