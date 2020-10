受到5G新機出貨拉抬下,宏達電(2498)9月營收月增近9成,寫下1年以來新高,第三季營收也相較第二季成長。宏達電9月自結合併營業收入為8.17億元,月增加89.12%、年減少25.92%,也創下去年9月以來的近1年新高;累計1至9月累計自結合併營業收入為42.06億元,年減少48.71%。

宏達電第三季營收15.33億元,季增加14.14%、年減少37.43%。

台灣5G上路,宏達電5G智慧機HTC U20 5G自9月5日開賣,強調為世界首款台灣製造5G智慧型手機,且在定價上2萬有找,企圖和其他非蘋陣營訂價上做出區隔,在新機出貨帶動下,宏達電9月營收相較8月大幅成長。

除5G智慧機外,宏達電持續耕耘VR(虛擬實境),從軟體、硬體、內容及平台等各方面著手,深耕虛擬實境生態圈,致力建立VIVE Reality的願景,至今虛擬實境已廣泛應用於各領域及產業,虛擬實境在醫療領域已發展出相當多元的應用,尤其在復健應用上幫助病患甚多。總部位於美國加州的醫療設備公司Penumbra致力研發、設計與製造協助中風和其他神經血管性疾病患者臨床復健的設備,其透過VIVE FOCUS一體機頭戴顯示器所研發的REAL復健系統及供復健師使用的TherapyView系統,目前已由Cooper University Health Care First Hospital採用,並獲良好的評價。

另外,宏達電旗下VIVELAND九月下旬引進美國知名VR遊戲廠商Ubisoft所開發設計的大型密室逃脫遊戲《波斯王子:時之刃》(Prince of Persia: The Dagger of Time),更獨家取得ARVI所開發設計《噬魂之夜》(House of Fear VR)及《搶救阿斯加德》(Signal Lost)密室逃脫遊戲亞洲獨家代理權。上述三款遊戲皆已在台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND亮相。

(時報資訊)