裕日車(2227)今日發表重量級新車,宣布國產房車NISSAN ALL NEW SENTRA,以73.9萬元起正式上市;裕日車總經理李振成表示,該車預售接單達1500張,今年此單一車款銷售拚3500台,也將帶動第四季銷售衝刺全年最高紀錄。

今年前三季台灣車市持續成長,並不受疫情影響。裕日車總經理李振成表示,因為疫情,很多台商留在台灣帶動消費,車市表現也優於原本預期,在第四季台灣車市將更為熱絡下,今年全年,整體車市規模至少可與去年持平,達42.8萬台,且很有機會超越此數字,全年車市比去年成長的機率很高。

裕日車今日正式發表國產房車NISSAN ALL NEW SENTRA,該車先前展開預售,預售接單達1500台,未來以每月銷售千台為目標,今年該車款銷售拚3500台,在此車增加戰力下,裕日車第四季單月的總銷售目標在3000台以上,第四季挑戰整體銷售一萬台。

裕日車第四季在台灣車市銷售增溫,加上大陸車市第四季為旺季,可望挹注轉投資利益同步衝今年最高紀錄;在兩岸車市銷售均看旺下,裕日車第四季獲利將衝刺全年最高水準。

NISSAN ALL NEW SENTRA自9月17日起展開預售活動以來,預售訂單已創下1,500張佳績,今(6)日宣布ALL NEW SENTRA以超值售價73.9萬元起正式在台上市。主打嶄新野性魅力外型、媲美豪華車款的質感內裝、全車規標配ICC智慧型全速域定速控制系統等NIM主動安全配備,廣受市場好評。裕隆日產為衝刺銷售也推出優惠,ALL NEW SENTRA自即日起至10月30日止,下訂ALL NEW SENTRA「尊爵版」車規僅需加價10,000元,可升級「尊爵智駕版」車規價值26,000元;入主任一車規,即送價值24,900元的「瑞典頂級Electrolux伊萊克斯無線吸塵器(PQ91-3BW)」。

(時報資訊)