德意志銀行執行長索英(Chirstian Sewing)在接受彭博電視訪問時指出，不希望公司在與其他銀行進行任何潛在合作之時擔任次要角色。
歐洲銀行在最近數周出現合併活動的升溫，索英的評論顯現其過去一貫保持的立場。
合併必須在歐洲出現，索英表示，但是重要的是公司不希望成為次要的合夥人。
德意志銀行在去年曾呼籲與德國較小的同業Commerzbank進行合併，也曾試圖與瑞士銀行瑞銀(UBS)進行短暫探詢合作可能性。
索英告知彭博，目前他「極度專注」於當前策略，但是如果公司股價復原，則將有不同的位置，一個考慮進行大交易的較好位置。
德意志銀行在今年初股價跌入谷底，但是至今已反彈6.4%。上個月，該銀行財務長墨克(von Moltke)強調大型銀行間合併背後的邏輯，並表示當時機到來以及正確的機會出現，銀行會準備涉入合併活動。
(時報資訊)
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