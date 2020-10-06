《商情》買氣增溫 國內外甲醇價揚 16:142020/10/06 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場預期歐美市場買氣回溫，且廠家歲修減產，致第四季度亞洲的現貨供應趨緊，拉抬國內外甲醇報價走揚，其中10內銷報價漲每公斤0.2元；另外，加拿大Methanex公司10月甲醇APCP(亞太合同價)在300美元/噸，調漲40美元/噸，而第四季度歐洲合約價格已被定為263歐元/噸，較第三季度CP價格上漲38歐元/噸。 中國華東及華南市場行情也連袂走高，受到國際天然氣價格及中國煤炭價格走穩提振，亦為甲醇價總體成本帶來有利支撐。(商品行情網) (時報資訊) #甲醇 #國內外 #歐元 #第四季度 #買氣增溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》鋼價硬挺 鋼鐵股走強 10:342020/10/06 財經 《電腦設備》廣錠9月、Q3營收雙升 續拚營運好轉 12:332020/10/06 財經 法人擁護 台光電奇力新價揚 04:102020/10/06 證券．權證 《半導體》福懋科Q3動能緩 Q4旺季估轉強 15:062020/10/06 財經 《熱門族群》南亞科績優為法說鋪紅毯 威剛拉炮助陣 11:592020/10/06 財經 《熱門族群》10月第二連假 超商雙雄搶錢再出招 16:312020/10/06 財經 《光電股》Q3拚轉盈 面板雙虎強彈 10:512020/10/06 財經 瑞穎營運報喜 6日股價大漲 10:302020/10/06 財經 1分鐘讀財經》台幣飆逾9年新高 市場估28.632彭淮南障礙將破 08:102020/10/06 財經 旺季熱 CCL廠前九月營收創高 04:102020/10/06 證券．權證 財經熱門新聞 突破封鎖！ 華為求生戰 找到下個百億美元金雞母 - 要聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 科技產業迎來大變化？ 美報告暗示殺向4大科技巨頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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