因市場預期歐美市場買氣回溫，且廠家歲修減產，致第四季度亞洲的現貨供應趨緊，拉抬國內外甲醇報價走揚，其中10內銷報價漲每公斤0.2元；另外，加拿大Methanex公司10月甲醇APCP(亞太合同價)在300美元/噸，調漲40美元/噸，而第四季度歐洲合約價格已被定為263歐元/噸，較第三季度CP價格上漲38歐元/噸。

中國華東及華南市場行情也連袂走高，受到國際天然氣價格及中國煤炭價格走穩提振，亦為甲醇價總體成本帶來有利支撐。(商品行情網)

(時報資訊)