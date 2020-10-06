探針卡及LED設備廠旺矽（6223）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報。受營運動能轉弱、台幣強升逆風干擾，2020年8月自結稅後淨利驟降，每股盈餘（EPS）0.46元。不過，7～8月稅後淨利仍年增近7成，每股盈餘1.58元。

旺矽公布8月自結合併營收4.78億元，月減8.12％、年減4.74％，降至近半年低點。稅前獲利0.47億元，月減達59.83％、年減達33.8％，稅後淨利0.42億元，月減達58％、年減達26.32％，每股盈餘（EPS）0.46元，低於7月1.12元及去年同期0.71元。

不過，合計旺矽7～8月自結合併營收10億元、年增3.41％，稅前獲利1.64億元、年增達56.19％，稅後淨利1.42億元、年增達69.05％，每股盈餘1.58元，優於去年同期1.05元，整體營運仍維持成長，且獲利成長幅度遠優於營收。

累計旺矽前8月自結合併營收39.14億元、年增11.97％，改寫同期新高。以此推算，稅前獲利約5.95億元、年增近1.25倍，稅後淨利約5.07億元、年增近1.3倍，每股盈餘6.15元，遠優於去年同期2.76元。

投顧法人指出，旺矽受惠5G及高速運算晶片測試需求強勁，帶動探針卡產能滿載，加上新事業營收貢獻規模成長，上半年營運成長動能強勁。惟受美國對華為制裁升級影響，智慧型手機應用處理器（AP）及系統單晶片（SoC）訂單需求減少，使下半年營運動能趨緩。

投顧法人預期，旺矽第三季營收估季減5％、第四季衰退將進一步擴大。但隨著智慧型手機AP市場洗牌，其他業者搶占市場版圖，旺矽將積極爭取催生新商機，其中用於高階AP的MEMS探針卡最快本季進入認證階段，認為營運後市可能不如預期險峻。

此外，旺矽LED測試設備業務鎖定非蘋陣營拓展，雖受諸多逆風干擾，今明2年營收估將下滑，但預期降幅將逐漸趨緩。公司續聚焦貢獻LED測試設備營收約30％的垂直共振腔面射型雷射（VCSEL），並看好2021～2022年micro LED需求崛起，將帶動業績回升。

(時報資訊)