為了用路民眾的安危，公車蜂鳴器在駕駛亮起方向燈時，會持續響起間歇式的警示鈴聲，但也引起不少民眾連連抱怨。（吳康瑋攝）

為了用路民眾的安危，公車蜂鳴器在駕駛亮起方向燈時，會持續響起間歇式的警示鈴聲，但也引起不少民眾連連抱怨指出，每天深夜都會被行經公車的蜂鳴聲影響，導致睡眠品質低落、難以入眠，市議員陳怡君指出，有民眾反應公車聲響太大聲，夜間連高樓層都聽得一清二楚，讓居民都很崩潰，對此，她要求市府嚴格稽查蜂鳴聲的分貝限制，並輔導業者設計蜂鳴音量的日夜切換裝置，讓行人在白天聽得到、居民晚上睡得好。

陳怡君指出，交通安全規則102條明文規定，在車輛轉彎時，應在路口30公尺前顯示方向燈，但不少公車在路口遇到紅燈，只好閃著方向燈等待過彎，蜂鳴器也一直響個不停，甚至有連續響鈴近1分鐘的誇張案例，儼然成為都市噪音，讓不少居民不堪其擾，連加裝氣密窗都檔不住，她說，白天蜂鳴器以高分貝的警示鈴聲來確實提醒用路人注意，但夜間9點後應降低音量，保障民眾享有舒適的環境。

對此，公運處長常華珍指出，市府目前已依車輛安全檢測基準第11點之規定，要求業者將轉彎及倒車的警示聲降低至75分貝，但因各地的日夜情況不盡相同，公運處也將發函建議交通部，在兼顧行車安全的前提下，研議分時段、分區域來調整蜂鳴器音量，以確實達成宜居城市的理念。

客運業者稽查組長吳至正說，蜂鳴聲可以降低事故發生的機率，雖然目前客運站車輛的蜂鳴器，都是交由駐站技工來調整音量，但隨著科技日漸進步，簡易的日夜切換裝置應不難設計，各家業者也都樂意配合政府的規定來設置。

(中時 )