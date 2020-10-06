大學餐廳裡，把用過的餐盤放回回收區，應該沒什麼障礙吧？卻有一位女大生，因拒絕回收餐盤，在座位上放聲大哭，詭異舉動令所有人當場傻眼。

一名網友在臉書社團爆怨公社PO文，她在某所大學的學生餐廳內，請一名女大生將餐盤拿去回收，她竟「趴在桌上哭了起來」，還轉頭跟她爸說「我不要拿去」，突如其來的行徑讓原PO相當錯愕，其他人也看傻了眼。

原PO表示，這名女大生1996年生，是她一位很親的人的小孩，「常到家裡也是，吃完東西丟著不收，請她丟到垃圾桶就開始哭給她媽媽聽」。

其他網友看了跟著傻眼，「居然真的有這樣的人」、「絕對媽寶」、「已經是廢物等級了」、「除非父母的資源很強大，否則很難嫁哦」、「爸媽也要負起責任，太溺愛、太寵，養成她這個習慣」。

也有網友分享自己經驗，「有些人超廢，連在面前的衛生紙都不願意自己抽，叫爸爸抽給她」、「最近遇到一名40歲的男生，什麼事都叫媽媽幫他出頭」。

(中時新聞網)