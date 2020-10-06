立法院國防外交委員會昨（5）日邀請退輔會主委馮世寬做業務報告，台灣基進黨立委陳柏惟向來砲火猛烈，但這回遇上馮世寬似乎碰了釘子，不僅講話結巴，還氣到臉紅脖子粗。

陳柏惟一開始就問馮世寬聽不聽得懂台語，是不是請副主委當翻譯，卻遭回「講國語吧！這國會殿堂嘛」。

馮世寬擔任國防部長時，曾表示國軍戰力超過100分，不過前陸軍總司令陳廷寵卻認為，國軍戰力為0。對此，馮世寬表示，「我講超過100分是我自己的表現」，認為自己現在比100分還多，強調對於這種新聞不傳不信不聽，現在大家都以炒新聞為主，沒有民粹就沒有基礎了，「你把他的話，不要聽就好了」。

去年退輔會榮光雙週刊，指陳廷寵士氣昂揚，陳柏惟質疑，說不聽不吵不看結果還刊登，陳廷寵還曾表示要去大陸參加研討會，從2008年開始就在說只有統一才有前途，當時副主委李文忠也說會要求他不要發表政治性敏感言論。馮世寬澄清，「榮光雙週刊不是捧他喔，榮光雙週刊是公器，不可以對任何一個人去捧，要捧就捧我自己」，但退伍後有他的言論自由。

雙發戰火一觸即發，馮世寬認為不能以偏概全，一個人的行為不代表所有退將都這樣。陳柏惟問「現在怎麼辦？」馮世寬不諱言的說「把他放棄！聽我的，反共抗俄」，陳柏惟只好接著說「好，聽你的」。

陳柏惟又問，這將軍算不算退輔會的業務職責，需不需要家強敵我意識？並提出退輔會組織職責第8條，輔導退役官兵。

馮世寬說，生活行為、言詞，不歸職務列管，輔導是就學就業，「沒有叫他跟著你的話去講」。陳柏惟傻眼表示，「跟著我的話去講？這是他講的」，怪馮世寬沒有檢討轄下將軍，卻怪他把事情提出來，「這倒因為果吧，要講反共抗俄我會輸你嗎？」

馮世寬也回嗆「你講反共抗俄，你講吧。現在有一個將軍說他要去統一，我能講說他不對嗎？我把他不聽可以嗎？」雙方你來我往，但話題似乎在鬼打牆，直到質詢時間結束才停止戰火。

遇到對手！陳柏惟氣到臉爆紅！薑是老的辣！

(中時新聞網)