美國總統川普上月底正式提名大法官人選，藉此刺激美保守派選民。不過這場原本被視為「十月驚奇」的盛事，在白宮玫瑰花園內擠滿了觀眾卻鮮少人落實防疫措施，讓至今已有8名出席來賓確診，讓外界認定恐為病毒在白宮的「超級傳播事件」；不過即使恐已淪為病毒溫床，白宮至今仍不願積極調查為何多位白宮職員確診的病毒來源，甚至不讓美疾病管制與預防中心（CDC）追蹤病毒。

《紐約時報》透露，指出，除了川普夫婦確診之外，目前參加巴瑞特（Amy Coney Barrett）為大法官之後傳出確診的，包括共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、李（Mike Lee）、白宮前高級顧問康威（Kellyanne Conway）、聖母大學校長詹靜思（John Jenkins）、白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）以及當時隨行採訪的3名白宮記者團記者等人。

報導指出，在多人確診的「超級傳播事件」之後，追蹤接觸者為調查傳染事件爆發最特別重要的部分。不過，自從上月26日舉行的大法官提名儀式，至今已經過10日，仍未見白宮積極調查讓多位來賓染病的病毒起源、多少人可能確診、不讓外界得知川普在得知確診的前2天內，所與他近距離接觸的名單，甚至也不讓擁有最豐富追蹤病毒資源的疾病管制與預防中心進一步了解情況。

此外，根據2名CDC資深職員根據其內部電子郵件顯示，2日川普傳出確診的當晚CDC就已準備赴華府進行接觸追蹤，但來自白宮從未提出相關請求。對此，雖然一名白宮未授權對外發言而拒絕具名的官員表示，川普政府有遵照CDC的防疫指南，也就是追蹤川普確診後的前2日內接觸名單，但公衛專家仍認為刻意忽略玫瑰花園的活動是不負責任的。

不過，雖然白宮並未請求CDC調查，報導指出調查工作反而是由骨科背景康利（Sean P. Conley）等30多位醫生組成的白宮醫療團隊進行。白宮發言人表示，白宮醫療團隊與借調到白宮的CDC流行病學家進行了全面的追蹤，但不願證實該名CDC科學家姓名，且2名CDC內未授權對外發言而拒絕具名的官員表示，沒聽過有有同僚借調到白宮內。

(中時新聞網)