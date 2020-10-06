基隆市長林右昌6日與桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜共同參與桃園眷村文化節記者會，媒體問及林右昌是否有競選雙北寶座的意願，林右昌直言「想太多了」。

林右昌強調北北基桃是一個首都的生活圈，基隆好、新北好、桃園好、其實台北市會更好，所以台北市能夠多幫一點基隆市、多幫一點桃園市、多幫一點新北市，大家的手牽在一起，會是台灣整個發展的動力。

另外，媒體問及對於林右昌挖角前柯團隊的發言人林昆鋒有何看法，柯文哲提到，林昆鋒2018年擔任過發言人的職位，所以他對台北選舉很有經驗，如果林右昌有想法，林昆鋒絕對是一個很好的人選。

對此林右昌回應，基隆市從之前就不斷邀請各縣市中央人才到基隆市來，林昆鋒則是台大的學弟，因為基隆市政府剛好有局處首長的調升和異動，所以藉這個機會，希望也能夠邀請人才到基隆來。直言不只是為整個市政府加分，未來希望能夠加強台北市、新北市、桃園彼此合作的關係，也會請他擔任基隆市政府的綜合發展處的處長。

(中時 )