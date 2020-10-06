智邦9月營收53.92億 拿下歷史第三高 16:212020/10/06 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智邦（2345）6日公布9月營收達53.92億元，成功創下歷史第三高，單月營收雖較上月的48.82億元成長10.44％，不過由於去年的基期較高，表現仍不若2019年同期的59.57億元，呈年減9.49％。 其中第三季營收達143.98億元，表現雖不若去年同期的164.4億元，但仍保有歷史次高的佳績，惟因上半年受疫情影響，今年累計前三季合併營收僅387.49億元，仍較去年同期的413.69億元減少約6.33％。 (工商 ) #智邦 #合併營收 #疫情 #歷史第三高 #單月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙引擎啟動 材料9月營收攀峰 04:102020/10/06 證券．權證 上銀9月營收報喜 創今年單月、同期次高 19:102020/10/06 財經 《生醫股》皇將9月營收雙UP Q4急起直追 16:482020/10/06 財經 美系客戶啟動拉貨 聚鼎9月營收創高 14:322020/10/06 財經 旺季不給力 鴻海9月營收 年減逾二成 04:102020/10/06 證券．權證 信邦9月營收 首破20億 04:102020/10/06 證券．權證 《鋼鐵股》世豐9月營收 Q3、前3季營收均創新高 16:312020/10/06 財經 和勤自結9月合併營收2.27億元 續創2020年單月新高 15:002020/10/06 財經 宏達電9月營收8.17億元 站一年來高點 19:102020/10/06 財經 《食品股》鮮活9月營收首破5億元 Q3同創高 08:012020/10/06 財經 財經熱門新聞 突破封鎖！ 華為求生戰 找到下個百億美元金雞母 - 要聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 日報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 科技產業迎來大變化？ 美報告暗示殺向4大科技巨頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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