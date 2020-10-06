智邦（2345）6日公布9月營收達53.92億元，成功創下歷史第三高，單月營收雖較上月的48.82億元成長10.44％，不過由於去年的基期較高，表現仍不若2019年同期的59.57億元，呈年減9.49％。

其中第三季營收達143.98億元，表現雖不若去年同期的164.4億元，但仍保有歷史次高的佳績，惟因上半年受疫情影響，今年累計前三季合併營收僅387.49億元，仍較去年同期的413.69億元減少約6.33％。

(工商 )