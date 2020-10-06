近年事業有聲有色的李國毅，暨《料理高校生》後睽違四年回來拍三立戲劇的表示，由於疫情關係原手上有三部戲還在等待開拍，哪知一晃眼至今已經九個月未拍戲，笑說這次回來算是「報復性拍戲」，因為要一次拍至少60集的長劇，而自己是第一次演出集數這麼長的戲，趁著休息這段時間，把身體狀況調整得很好，不僅早睡早起，連酒也少喝了，他笑說：「能夠被需要是很開心的事，請盡量使用我！」也擔心因為從沒進棚內拍過戲，很怕被導演罵，但還是會虛心學習。由於李國毅首次和李亦捷合作，他表示自己第一次在相當短時間內跟女主角這麼熟，因為她的個性單純可愛，很好相處，且劇中的女主角個性和以往很不一樣，希望觀眾看這部戲能感受到滿滿的正能量。過往每回開拍前，李國毅都有習慣會去固定的廟拜拜，經過財神都只是拜一拜就離開，而這次有特別去跟財神打招呼，希望財神可以看到他們有多努力，而給予他們更多的眷顧。

「師奶殺手」李國毅睽違四年攜李亦捷出席三立最新八點檔華劇記者會（圖片三立提供）

李亦捷表示自己的家人都是李國毅的粉絲，外婆、表姊得知她要和李國毅拍戲就一直好奇的問會不會有吻戲，更說如果有吻戲的話要多親一點，讓李亦捷直言李國毅是名符其實的「師奶殺手」。從電影跨足電視的李亦捷，去年拿到台北電影獎最佳女主角獎的殊榮後，就開始想著如何把她身上「影后」、「電影」的既定印象拿掉，謙虛的說來這邊是來學習的，有一些偶像劇橋段是之前拍電影沒有的，像是偶像劇「摔倒」的經典劇情，在寫實電影裡會是直接摔倒，但在偶像劇中經過設計，就變成浪漫的粉紅泡泡。

「男廢財」由回娘家李國毅飾演，十世衰女由曾獲「台北電影節女主角獎」的李亦捷飾演（圖片三立提供）

私下的李亦捷是個不居小節、神經大條的人，有天家裡的沖水馬達突然壞掉，只好用玻璃杯裝水盥洗，忽然卻玻璃杯破裂；爾後急著出門的她要搭計程車卻發現皮夾只有200元，到附近的便利商店和銀行提款，結果提款機不是故障就是暫停使用，讓她哭笑不得的說照麼衰到底是不是因為拍這部戲的緣故，還是本身就這麼衰。現實生活中李國毅也是她的福星，只要他在，她就會很幸運且拍攝順利，有一場戲是女生要在斜坡昏倒，看到朝向她衝過來的李國毅，不禁心想難怪這麼多粉絲喜歡他，實在好帥，有種被保護的感覺，李國毅則笑說那場戲穿著皮鞋來回跑，腳底都要著火了。

(中時新聞網)