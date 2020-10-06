央行不攔了？新台幣匯價今年以來受到外資匯入帶動，昨天盤中最高來到28.8元價位後，今（6）日受到台股大漲逾百點激勵，台幣早盤狂升3.1角，最高來到28.710元，再創9年新高。新台幣匯價收在28.96元，升值6分，正式突破楊金龍防線，台北外匯市場成交量11.62億美元，也改寫逾9年來高點。

美股4大指數周一全面躍升，加上美國川普確診新冠肺炎後復原狀況佳，台灣連2日股匯雙漲，台幣兌美元至午盤仍升超過3角，台股漲1.24％，收12704.23點，成交量放量至1635.06億元。

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源日前指出，新台幣面對基本面強勁、美元指數偏弱，以及主要貨幣對美元升貶走勢分析，新台幣將在今年第三季創下最大升值力道，預估第四季將更強，截至2021年底，新台幣匯價都偏強，「28元將成新常態」。

全球央行大唱鴿聲，市場上資金充沛，外資尋找孳息較高的市場，新台幣匯價面對對大量外資匯入，一路升破30、29元關卡，突破央行總裁楊金龍上任以來防線。匯銀主管指出，主要是「出口商大賺美元，9月一直拋也拋不完，10月初還在賣」，加上外資也偏愛相對安全又高現金殖利率的台股，29元防線不僅撐不了多久，也有望挑戰彭淮南障礙，即2011年5月5日的28.632元。

匯銀主管認為，相較於其他亞幣，新台幣一路強升，累計今年來飆升1元又8.6分，升幅達3.74％，遠勝避險貨幣日圓以及日前強漲一波的人民幣，新台幣也在一波盤整後，重回最強亞幣之勢。

(中時新聞網)