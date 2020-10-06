本次活動由5大名廚研發出鵝肉新品料理。（台南市政府農業局提供／李宜杰台南傳真）

中華民國養鵝協會6日在台南市舉辦2020年名廚研發鵝肉新品熱身賽，眾多名廚齊聚府城，由主廚親自烹調「樹子燒鵝腿」、「潮洲滷水鵝頭」、「紅麴鵝胸」等鵝肉料理，讓與會的飯店業者、行政主廚品評。台南市長黃偉哲表示，鵝肉在台南要結合餐飲業，讓美食發揚光大，落實地產地銷，振興疫情後消費。

黃偉哲說，台南有豐富的觀光美食底蘊，吸引許多民眾到台南旅遊。其中，下營區是養鵝重要產區，眾多鵝肉店家集中在台19甲線下營路段，形成著名的「鵝肉公路」，這也是下營區的一項重要農業與觀光資源，若能善加運用，將能提高下營農業和觀光收益。

農業局長謝耀清則指出，台南市目前養鵝場共126家，約飼養19萬1000隻，總在養場數為全國排序第3，約占比14.97 ％，前3大飼養區分別為下營、歸仁、白河區。謝耀清說，透過這次活動，可以讓民眾及餐飲業者了解鵝肉料理有無限創意，並透過行銷激發中式、西式餐飲業者，選用鵝肉入菜，提升鵝肉消費量。

農委會畜牧處家禽生產科長李宜謙表示，台灣從2018年起，家禽的每人每年供給量為38.6公斤，超過豬肉的37.3公斤。養鵝產業自禽流感後，復養有成，現在已恢復年產量340萬隻，並且穩定成長中。李宜謙還說，鵝肉料理除一般熟悉的全鵝料理，包括鹽水鵝、茶鵝和燒鵝外，鵝分切部位肉的加工與熟食料理，也是未來努力創造的特色及價值。

中華民國養鵝協會理事長蔡瑞堂說，鵝全身都是寶，鵝肉脂肪含量低，不飽和脂肪酸的含量高，是良好蛋白質來源，相關副產品如鵝翅、鵝腳、鵝舌、鵝腸、鵝肫和鵝肝，也常見於店攤小菜，近幾年鵝油營養價值尤其火紅，因此期望透過新品研發熱身賽，吸引在地餐飲業者、廚師多加選用。

(中時 )