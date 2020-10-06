徐冬冬發文。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

E乳女星徐冬冬因火辣性感身材，被封為「大陸第一美胸」，2年前她認戀大她15歲的尹子維，去年兩人分手，有報導指分開主因跟結婚有關，但徐冬冬否認。徐冬冬最近常被報導和舊愛復合，但她都強調兩人只是好友，最近又爆出尹子維送她一戶千萬豪宅，好讓她拍戲收工後有地方好好休息，今(6日)下午，徐冬冬否認。

徐冬冬過去是導演王晶力捧的「晶女郎」，曾演出電影《賭城風雲III》、《追龍》，去年她與交往1年的尹子維分手，有傳言指是女方想結婚，但徐冬冬否認，澄清舊愛是她遇過最善良的人，做不成情人還是朋友，最近又傳兩人現身機場，疑復合，徐冬冬則說兩人說好了當永遠的好友，「朋友有時會遇到同一部戲，一起搭飛機，都很正常」。

徐冬冬也心疼尹子維被部分自媒體形容成「大齡男星」，更批評他們是父女戀告吹，徐冬冬強調：「尹老師在我心目中始終是個成熟儒雅有擔當的人，你隨便給人貼上這樣一個標籤，是非常非常不尊重人的行為」，「這篇新聞讓我最不爽的是：你把尹老師說成是大齡男星，如果你要黑我，沒關係，放馬過來，請不要傷及他人」。

近日有港媒報導，尹子維在寧波東海某影城附近砸了500多萬人民幣，約2116萬台幣買了海景別墅，送給在當地拍戲工作的徐冬冬，兩人雖分手一年，對彼此關心不減，稍早徐冬冬打破沉默說：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝​​​​」，其他網友說：「還是做好我們自己就行了」、「單身也是很不錯的呀，有我們一直陪伴著你的呢」、「感覺冬冬對每個人都很好呢」、「一定會好起來的，好好加油吧」。

(中時新聞網)