臺北市政府原住民族事務委員會今(6日)上午10時舉辦「第十一屆娜魯灣文化節」系列活動開啟記者會，由臺北市副市長蔡炳坤、原民會主任委員巴干．巴萬Bakan．Pawan、賽夏族風英輝委員、邵族袁百興委員、噶瑪蘭族潘秀蘭委員、撒奇萊雅族蔡宜庭委員、卡那卡那富族誽鄔委員、拉阿魯哇族郭基鼎委員，以及本年度活動代言人宋楚琳歌手等貴賓出席，共同為今年「娜魯灣文化節」六族聯合辦理的活動慶賀開跑，並藉由六族祈福儀式保佑活動順利、族人健康平安。

臺北市原民會年度活動「娜魯灣文化節」，今年已邁入第十一屆。為推廣原住民族文化，娜魯灣文化節每年度擇一族群作為活動主題，今年則以「賽夏族、邵族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族」等6族作為活動宣傳與行銷。臺北市副市長蔡炳坤表示，本屆為族群主題辦理「娜魯灣文化節」系列活動的最後一屆，期盼市民認識、學習、尊重與包容不同族群文化，實現臺灣多元文化共存共榮的精神。未來將以本市特色及臺灣原住民族不同的面貌、文化、傳統、語言、風俗習慣和社會結構等，規劃進階版文化活動。

北市第11屆娜魯灣文化節展開：現場展出原住民古早日常生活用具。

北市第11屆娜魯灣文化節展開：六族聯動、原滿呈獻(台北市政府提供)

娜魯灣文化節每年度均會擇一臺灣原住民族作為該年度文化節之宣傳特色，以「聚集、串聯離散在臺北市各角落的族人」為主軸，讓無法在歲時祭儀時回鄉的族人也能在都市相聚找到一份熟悉的歸屬感，並向下延伸透過「原民文化精神再現、強化自我族群認同」等概念為原住民族文化開拓傳承的道路，盼望促進各族族人與各界民眾對原住民族16族文化發展相關議題之認識及認同，並加強都市與部落間的文化交流、經濟往來及觀光旅遊等，強化臺灣原住民族與都市、國際接軌之能力。

娜魯灣文化節系列活動將於11月7日（星期六）於天母運動公園辦理「臺北市原住民族運動會暨親子樂齡闖關活動」，運動會及闖關活動都將融入本屆族群主題概念，讓參與者從活動中也能體驗、認識各族文化，也讓民眾感受富有活力氣息的娜魯灣文化節。

11月14日於大稻埕碼頭辦理「藝文起飛成果發表會」、11月21日於北投七星公園辦理「原住民族歲時祭儀」；而11月28日（星期六）於花漾hana展演空間舉辦「臺北市原住民族合唱團音樂晚會」，現場將以本屆族群主題文化元素營造舞臺視覺，並由本市原住民族合唱團及高雄市桃源區興中國民小學等團體帶來精彩的演出，晚會壓軸將由本市原住民族合唱團與鐵肺公主「戴愛玲」誇界合作，帶給觀眾視覺與聽覺雙重饗宴。

(中時新聞網)