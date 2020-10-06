歌壇男神Rain與南韓女神金泰希於2017年結婚，婚後生了2個可愛的女兒，一家4口甜蜜幸福羨煞他人，但夫妻倆極力捍衛的平靜生活，如今已蕩然無存，驚爆近日一名女性到他家門口瘋狂騷擾，行為越來越誇張，讓他們不得不對媒體發聲明嚇阻，畫面曝光，讓外界看了都擔心。

今(10/6)Rain所屬經紀公司sublimeartist對媒體廣發一則公告，無奈透露住所遭到侵擾，一名女性在他們的住宅附近徘徊，假扮成粉絲在等兩人，甚至開始按門鈴大吼大叫，這類事件不但一再發生且越演越烈，讓他們不得不做出對應處置。

Rain所屬公司不得不公布監視器畫面，網友看了都覺得毛骨悚然。(翻攝自韓網)

聲明中表示，恐怖粉絲的行為不只讓Rain、金泰希憂心，更讓與他們同住的家人感到不安，「本來是私人的空間、舒服的家，實在不該發生這種事情」，因此決定公開監視器畫面，但在狂粉臉上打了馬賽克，盼本人看見新聞報導，能夠自制，停止這種騷擾行為。

事實上，Rain跟金泰希出道以來，對私下生活相當保護，婚後也很少在社群放閃，為了保護兩個孩子極盡低調，從沒公開過女兒們的長相，如今看到他們被騷擾的畫面，恐怖粉絲幾乎貼在他家門口，讓網友毛骨悚然，怒罵「這種人都該抓去關」、「怎麼能做出這麼恐怖的行為」、「家裡還有小孩欸」。

(中時新聞網)