新北一名簡姓男子對前妻不滿，為洩憤7天內3次剪斷電纜線，導致基地台斷訊，他供稱因前妻負責基地台工作，才有所作為；基隆地院依毀損他人物品罪，處拘役70天，得易科罰金，簡男不滿提出上訴，仍遭駁回。

判決指出，簡男在2018年9月12日、16日、18日半夜分別前往瑞芳、平溪，以鐵槌破壞PVC 管，再以鋼剪剪斷電信業者持有的電纜線，導致基地台斷訊，警方調閱監視器後，將簡男帶回偵詢，簡男坦承犯行供稱，因不滿前妻加上其工作與基地台有關，為洩憤使用器具將數條電纜線剪斷。

檢方向法院聲請簡易判決，法官判定簡男犯3次毀損，犯意各別，行為互異，應分論併罰，各處拘役30日，應執行拘役70日，得易科罰金7萬元；簡男不滿認為，自己的犯行應視為接續犯，論為一罪，而非以三次判決，此外，他指出，再審理過程中，有意與被害電信業者和解，但法官沒有考量犯後態度，因此提上訴。

全案再度進入司法程序，但法院寄送傳票，簡男皆未到庭，3名被害電信業者在9月10日審判時表示，簡男沒有與他們和解，也沒有賠償，法官判定，簡男犯後態度不佳，未曾實際行動，僅口頭說會賠償、和解，未讓被害人感受到誠意，更一再延滯訴訟，加上審判無逾越法律規定，予以駁回。

(中時 )