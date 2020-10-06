20歲小純（化名）年僅16歲就結婚生子，她說孩子是她最甜蜜的負擔。（許哲瑗攝）

新北市每年約300名未滿20歲的小爸媽，大多因年紀尚幼且資源不足，難以獨自照料剛出生的孩子，社會局今年成立「新北小爸媽個管中心」，媒合就業、育兒、早療等資源進駐，6日再推出價值7500元的「愛兒包」，讓小爸媽在生活用品無後顧之憂，也獲取適當的育兒諮詢管道。

新北市社會局6日舉辦「疼惜小爸媽愛兒包護你」記者會，副市長謝政達出席表示，新北市每年平均300名未滿20歲的青少年成為小爸媽，今年社會局在板橋成立「小爸媽個管中心」，媒合就業、早療、育兒諮詢等資源，提供經濟弱勢或資源不足的小爸媽友善諮詢管道，日前又在卡多摩嬰童館一呼百應下，邀集12家廠商捐出育兒用品，推出市價達7500元的「愛兒包」。

謝政達指出，「愛兒包」內有育兒背巾、尿布、奶瓶、奶瓶刷等育兒用品，業者承諾每年樂捐300份，連續提供3年，只要爸媽一方未滿20歲、育有1歲內新生兒者均可申請，盼透過公私合作，照顧新北市的年輕小爸媽。

「我從小就沒有媽媽，生孩子後也不知道怎麼當媽媽！」20歲小純（化名）年僅16歲就結婚生子，她說，她從小由爸爸獨自扶養長大，懷孕後身邊也沒有老一輩的家人幫忙，僅能透過網絡學習育兒知識，後來透過小爸媽個管中心協助才慢慢上手，「現在孩子是我最甜蜜的負擔。」

社會局兒少福利科長劉倩如指出，新北市近10年小爸媽增減幅度不大，每年平均約300名，僅2014年攀升達459人；許多小爸媽學習中輟、也不願接受社會局協助，因此目前個管中心有接觸的個案僅4成多，盼透過「愛兒包」發放讓有需求的小爸媽得知諮詢管道，也能找到適合工作以及育兒資源。

(中時 )