電池模組龍頭新普（6121）9月各類產品線出貨大飆，單月營收首站8字頭，以86.23億元創下單月新高紀錄，累計第三季營收也以228.02億元締造新猷；由於筆電、手機、二輪電動車及BBU需求持強，新普第四季營運可望持強，今年EPS將連續第二年衝破兩個股本。

新普6日盤後公告9月業績，在美系客戶開始拉貨，筆電需求持續強勁，以及歐美解封之後，二輪電動車需求明顯成長，推升新普9月營收首度突破80億元整數大關，達86.23億元，較8月大幅成長16.75％、年增22.24％，繳出年、月雙增的亮麗成績單。

由於各類需求強勁，加上資料中心備援電池（BBU）從第三季開始認列營收，新普第三季營收也首度突破200億元，以228.02億元飆單季歷史新高紀錄，季增16.34％、年增11.77％，同步繳出強勁成長的營收數字。

展望第四季，新普目前筆電占營收最大宗，在下游筆電廠能見度延長至明年第一季之下，位居上游電池供應鏈的新普連帶受激勵，加上美系客戶展開新機拉貨，兩輪電動車也因為疫情帶動個人交通工具熱賣，資料中心亦為趨勢產業，新普內部對第四季營運展望樂觀，預期沒有產品線有鬆動跡象，第四季將維持強勁動能。

新普今年上半年已經大賺將近一個股本，達9.99元，其中第二季獲利就達6.39元，以今年第三季營收推估，法人預期，新普今年前三季獲利就會超過1.5個股本，全年可望輕鬆跨越每股20元的高門檻，繳出連續第二年獲利逾20元佳績。

(工商 )