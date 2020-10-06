為迎接台灣「2021年自行車旅遊年」的觀光盛事，馬祖超前部屬，自10月辦理「藍色公路-低碳輕旅遊」的系列活動，活動包含「馬祖福袋滿額贈禮」兌換活動、台灣夜市宣傳馬祖「藍色公路-低碳旅遊」、免費租借單車環島遊馬祖之體驗活動，為即將到來的2021年台灣自行車旅遊的魅力首騎。

首先自10月1日至10月31日舉辦「馬祖福袋滿額贈禮」活動，凡是到馬祖消費滿3,000元，即可兌換限量超讚福袋1份，數量為2,000份（價值3,00元，數量有限，換完為止）。

此外，即起至10月8日活動期間，在高雄凱旋青年觀光夜市、台中太原觀光夜市、台南大東夜市、新北蘆洲夜市、台中旱溪夜市，舉辦巡迴宣傳車活動推廣，民眾可以透過打卡「馬祖卡蹓趣」免費試吃馬祖特色美食活動，現場也有販售馬祖在地伴手禮等，藉此加強推廣馬祖自行車低碳旅遊的體驗魅力。

馬祖獨有運動休閒的人文地理條件，也讓國際知名的捷安特自行車來共襄盛舉，10月12日在馬祖南竿，進行「單車環島遊馬祖」之活動，為促進騎乘體驗，除了50輛免費租借的「捷安特單車」，讓來訪馬祖的遊客，騎乘自行車環島馬祖，體驗低碳友善旅遊；另外，只要環島打卡踩點，完成指定路線之證明，將贈送「運動頭巾一條」。

連江縣政府交通旅遊局表示，期待透過一連串的活動設計，除提升馬祖在地自行車旅遊品質與風氣之外，也可以向更多的國人與遊客、消費者來行銷馬祖特殊的人文與地理以及藍色公路的風情，更期待首創全國綠色低碳旅遊的風氣，為台灣2021自行車旅遊年成為引領各縣市的騎行典範。

(工商 )