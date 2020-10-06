樹德科大資訊工程系學生在台灣創新技術博覽會，以「壓力感應裝置」奪得銀獎，以「雲端緊急醫療救護系統」獲銅獎，二組作品的創新價值在未來的生活應用，或功能及實用性，都具有市場商品化的實質效果。

雲端緊急醫療救護系統由資工系教師陳智勇指導，大四生高仲葳、以及今年6月畢業的李騫贊、張崑詠、楊定曄、廖御呈等校友通力合作完成。這項作品目的在開發一套結合雲端醫療系統的智慧型心肺復甦裝置，以微控制器為核心，整合雲端醫療系統、心肺復甦裝置、心率感測模組、血懕量測模組、應變規元件。

當傷患需要急救時，將裝置以安全帶固定於患者身上，以高扭力直流馬達控制按壓裝置，進行心肺復甦術，並在急救期間透過心率感測模組及血壓量測模組對患者進行生命徵象監測。

如果患者生命徵象微弱，將立即進行CPR之按壓動作，並在達到指定次數時，透過風扇供輸氧氣給患者，送醫過程，醫護人員可利用手機APP，將病人資料及感測數據傳送至醫院雲端系統，讓患者在到院前，醫護人員即作好相關醫療準備。

指導老師陳智勇說，此雲端緊急醫療救護系統主要具備3項功能與實用性，包括生命徵象量測、心肺復甦裝置、雲端醫療系統，以及節省人力進行極度耗費體力的CPR動作，快速將患者資訊傳遞給醫院，增加患者的黃金救援時間。

(中時 )