不動產代銷業者海悅(2348)9月合併營收為3.47億元，年增率102.31％，第3季合併營收10.69億元，創單季歷史新高表現，年增達154.88％，隨著第四季大型包銷個案將進場銷售，以期年底前陸續進帳，法人樂觀預期，今年全年營收、獲利可望再締新猷。

海悅自去年擴張代銷版圖至中南部市場，今年中南部代銷布局開始進入收成期，且由於推案有成，新增的代銷案件數亦持續成長，營收來源穩健，推升第3季合併營收創單季歷史新高表現，公司亦持續與理念契合的建商，共同開發土地，合作代銷建案，期增加穩定收益，今年除第二季已認列業外轉投資收益1.16億元，後續陸續挹注的轉投資收益的建案還有《河藍灣Ⅰ》、《英倫花園》等，可望在第四季認列，將增添公司營運成長新動能。

展望第四季，海悅新推出的代銷案還包括台北市《敦南御所》、《宏璟帝璟苑》、《台大公館》、新北市《合環新店案》、《宏璟榮華》、《新潤莫內花園》、新竹《竹科匯》、台南市《達麗國家強棒》及高雄市《和陸寓邸》等建案(總銷405億元)，加計已接案尚未完銷之熱銷個案，全台在手代銷建案逾千億元，在年底前的傳統購屋旺季，預期營運表現將更上層樓，全年營收、獲利可望再締新猷。

(時報資訊)